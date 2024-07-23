Україна застосовуватиме свої ракети - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поступово наближається до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на постачання партнерів, повідомляє Новое время.

Під час вечірнього відеозвернення у вівторок, 23 липня, Зеленський сказав, що українська ракетна програма має хорошу динаміку.

«Хоч це важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети в постачанні від партнерів» , — сказав він.

Зеленський підкреслив, що Україна має з часом вийти на максимальну оборонну самостійність.