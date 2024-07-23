Опитування у США показало перевагу Гарріс над Трампом

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила республіканця Дональда Трампа на два відсоткові пункти в опитуванні після рішення Джо Байдена завершити свою передвиборчу кампанію. Про це пише Bloomberg з посиланням на опитування Morning Consult, повідомляє Корреспондент.

Гарріс випередила Трампа в загальнонаціональному опитуванні з результатом 44% проти 42%, водночас різниця перебуває в межах статистичної похибки у 3 відсоткові пункти.

У попередньому опитуванні 15-16 липня Гарріс і Трамп набирали по 44% підтримки, а на початку місяця республіканець випереджав віцепрезидентку США на один відсотковий пункт.

Крім того, в останньому опитуванні 56% зареєстрованих виборців США заявили, що 59-річна Гарріс "має гострий розум і здатна давати раду викликам". Про 78-річного Трампа таке сказали лише 49%, а про 81-річного Байдена - лише 22%.

Опитування відбулось 22-23 липня - після національного з'їзду Республіканської партії США, на якому Трампа офіційно висунули кандидатом у президенти, та після оголошення Байдена про те, що він виходить з перегонів і підтримує кандидатуру Гарріс.