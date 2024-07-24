Сирський закликав українців за кордоном виконати свій конституційний обов'язок

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський завив, що без мобілізації він не зможе створити нові резерви і бригади, які необхідні, оскільки Росія нарощує свої сухопутні війська, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Guardian.

"Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок" , - заявив він.

Сирський також закликав українців, які живуть за кордоном, взяти участь у війні.

"Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях? Ось у чому питання" , - підкреслив він.

Мобілізація в Україні

Мобілізацію в Україні було оголошено ще з початку повномасштабного вторгнення російських військ.

23 липня Верховна Рада ухвалила рішення продовжити її на 90 днів. Відповідну ініціативу вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, що 18 травня в Україні набув чинності новий комплексний закон щодо мобілізації. Серед іншого він зобов'язує військовозобов'язаних, призовників і резервістів віком від 18 до 60 років оновити свої військово-облікові дані. Громадяни мали виконати цю вимогу до 16 липня включно. Порушникам загрожує штраф, і їм можуть надіслати повістку поштою.