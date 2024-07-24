The Telegraph дізналася, що стане першими цілями після посилення української ППО

Першими цілями після посилення ППО в Україні мають стати ФАБ-3000 та Су-34. Саме з таких літаків РФ запускає ці бомби, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Telegraph.

Як пише видання, щойно Україна посилить протиповітряну оборону, першими під вогонь повинні потрапити літаки Су з більшими плануючими бомбами.

"Тобто розгортання гігантських нових бомб є залякуючим кроком російських ВКС. Але насправді це може призвести до зворотного ефекту, якщо Су, які перевозить бомби, потрапить у пастку нової оборони України", - зазначають журналісти.

Посилення ППО

Видання нагадує, що за кілька тижнів до недавнього саміту НАТО у Вашингтоні, союзники України пообіцяли поставити ще чотири батареї Patriot на додаток до трьох батарей, які вони вже надали.

І у найближчі дні українські військово-повітряні сили повинні отримати перший із 85 колишніх натовських винищувачів F-16.

Застосування РФ бомб типу ФАБ-3000

Наприкінці червня в Росії заявили про нібито "перше використання" авіабомби ФАБ-3000 М-54 в Україні. Тоді не виключалось, що окупанти встигли модифікувати радянську зброю, начинивши її новим модулем. Як зазначало видання Defense Express, для сбросів цих бомб РФ, ймовірно, використовує Су-34.

Додамо, що самі бомби такого типу РФ вже використовувала при бомбордуваннях Маріуполя у 2022 році, ще до модернізації. До Маріуполя ці ФАБи використовували російські війська під час війну у Афганістані.

Вже в липні Міноборони Росії показало відео, як Су-34 завдає удар по Україні тритонною бомбою ФАБ-3000. У відповідь в ОП закликали Захід дозволити знищувати ворожі літаки на території РФ.