Британська розвідка проаналізувала результати удару ЗСУ по складах у Воронезькій області

Британська розвідка поділилася своїми висновками щодо наслідків українського удару по російському складу боєприпасів у Воронезькій області 7 липня, повідомляє Європейська правда.

Цьому питанню присвятили розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 24 липня.

Аналітики нагадали, що з відкритих джерел відомо про український удар безпілотниками по російському складу зброї у Сергєєвці Воронезької області, що призвів до майже цілковитого знищення всього, що там перебувало.

Британська розвідка називає це значною втратою для російської армії, оскільки склад займав близько 9 квадратних кілометрів.

"Цей склад дуже ймовірно був місцем зберігання боєприпасів "земля-земля", а також стрілецької зброї для застосування на фронті. Це ще більше ускладнить Росії і так проблемні логістичні ланцюжки та спонукатиме ще більше розосереджувати подібні об’єкти через постійну загрозу українських ударів", – зазначають в огляді.

Аналітики також зауважили, що це вкотре вказує на те, що Росія має проблеми із прикриттям важливих об’єктів навіть у районах зі значною щільністю ППО, оскільки це зона у межах 80 км від кордону з Україною.

"Росія не може безболісно дозволити собі такі втрати, зважаючи на обрану нею стратегію "війни на виснаження"... Для такого підходу потрібні величезні обсяги боєприпасів. Росія зараз покладається на своїх нечисленних іноземних партнерів у постачанні, оскільки її власна оборонна промисловість має труднощі з тим, щоб задовольняти потреби на фронті", – підсумовують в огляді.

У попередніх оглядах британська розвідка розповідала про розгорнуті в Україні сили Росгвардії та їхні головні задачі, а також про те, що РФ дедалі частіше використовує нерегулярні військові формування в наступальних операціях.