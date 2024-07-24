Мінсоцполітики назвало "фактичний" розмір прожиткового мінімуму на людину

Міністерство соціальної політики надало дані щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, у цінах червня 2024 року, розрахованого відповідно до статті 5 відповідного Закону України, повідомляє Ділова столиця.

Розрахунки міністерство показало у вигляді відповідної таблиці.

Згідно з розрахунками Мінсоцполітики, розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у червні 2024 року становить – 7 064,62 грн (8 089,28 грн – з урахуванням суми обов’язкових платежів).

Нагадаємо, у травні міністерство повідомляло, що через демографічні проблеми держава не зможе платити високі соціальні пенсії, тому українцям варто вже зараз відкладати кошти на життя у похилому віці та готуватися працювати стільки, скільки буде можливо.