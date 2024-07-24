ДПСУ: Кількість відмов у перетині кордону для чоловіків зменшилася

Наразі кількість відмов через відсутність військово-облікового документа при перетині кордону значно зменшилася, порівняно з попередніми днями, коли почали діяти додаткові умови для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Ті категорії чоловіків, які й до цього мали право на перетин кордону, – хтось приїхав на кордон просто, забувши свій військово-обліковий документ, хтось дійсно його не мав. Але в подальші дні кількість відмов через відсутність військово-облікового документа значно зменшилася й останніми днями тримається на рівні 20-30 осіб" , – повідомив він.

За словами Демченка, загалом, з 17 липня і до сьогодні кількість відмов на державному кордоні була на рівні 1300 осіб, 317 з яких – саме через відсутність військово-облікового документа.