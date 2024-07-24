Для Києва та 13 областей з 16:00 повернули обмеження світла

Енергетики повернули обмеження світла в деякі області України: з 16:00 і до кінця доби в Києві та ще 13 областях діятиме одна черга відключень.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Так, одну чергу застосовуватимуть у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій областях. Раніше, графіки відключень були скасовані у цих регіонах.

У решті регіонів – без відключень до 18:00.