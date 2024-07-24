ФРН не змінить свою позицію щодо ударів німецькою зброєю вглиб РФ - Шольц

Німеччина не робитиме кроків, які могли б призвести до прямого зіткнення з Росією.﻿ Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на пресконференції у Берліні.

«Всі наші рішення зважуються та ухвалюються так, щоб не дійшло до ескалації, щоб війна між Росією і Україною не перетворилась на війну між Росією і НАТО» , - заявив Шольц у контексті того, які типи зброї Німеччина передає Україні.

Він зазначив, що Берлін не планує змінювати своє рішення щодо відмови у передачі Україні далекобійних ракет та у дозволі завдавати ударів німецькою зброєю вглиб російської території. Часткове ж зняття заборони щодо відносно невеликої території канцлер пояснив тим, що через наступ російської армії на Харківському напрямку «необхідно було щось терміново робити», щоб не дозволити Росії використовувати кордон як захисну ширму для масованих атак на велике українське місто.

«Ми дуже чітко заявили: ми не будемо нашими літаками, ракетами обстрілювати Росію, ми також не будемо посилати (в Україну - ред.) наших солдатів» , - заявив канцлер.

На його думку, це дуже зважена позиція в умовах, коли в безпосередній близькості до Німеччини точиться війна.

При цьому політик наголосив на готовності Німеччини підтримувати Україну всім необхідним і так довго, як буде потрібно.

Водночас, зауважив він, потрібно підтримувати процеси, які приведуть зрештою до миру.

За словами Шольца, партнери підтримують пропозицію Президента України Володимира Зеленського щодо проведення наступного Саміту миру, запросивши цього разу представників РФ.

«Не впевнений, що росіяни приїдуть, але всі зусилля корисні» , - зауважив глава німецького уряду.

Він також заявив, що не вважає умовою встановлення миру безумовну капітуляцію України, зауваживши, що це "гасла популістів".