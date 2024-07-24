Маск спростував інформацію ЗМІ про щомісячне донорство кампанії Трампа на $45 млн

Засновник і генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск спростував повідомлення про те, що він нібито жертвує 45 мільйонів доларів щомісяця у фонд підтримки президентської кампанії Дональда Трампа Super Pac.﻿ Про це пише The Independent, повідомляє Укрінформ.

«Те, що повідомляється в ЗМІ, просто не відповідає дійсності. Я не жертвую Трампу 45 мільйонів доларів на місяць» , - сказав Маск в інтерв'ю Джордану Петерсону.

Мільярдер розповів, що створив фонд America PAC, який буде підтримувати Трампа. За його словами, Республіканська партія більше відповідає його поглядам на питання свободи та меритократії.

Засновник Tesla додав, що не поділяє «культу особистості» щодо Трампа, але вважає, що колишній президент продемонстрував «велику мужність» під час замаху.

Згодом Маск у соцмережі X написав: «Я роблю деякі пожертви в America PAC, але на набагато нижчому рівні, а ключовими цінностями Коаліційного комітету є підтримка меритократії та індивідуальної свободи. Республіканці здебільшого, але не повністю, на боці заслуг і свободи».

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що Маск, який підтримав Трампа, спрямовуватиме пожертви на його кампанію через America PAC.

Як повідомлялося, за інформацією Bloomberg, Ілон Маск зробив пожертву фонду America PAC, який виступає на підтримку Дональда Трампа у передвиборчій кампанії. Сума внеску не називалася.