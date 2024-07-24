Окупанти атакували дроном Ромашкове на Херсонщині, постраждала мешканка

Російські окупаційні війська продовжують атакувати з безпілотників мирне населення Херсонської області. Про це йдеться в повідомленні в Херсонській ОВА.

Як зазначається, росіяни скинули вибухівку з дрона, внаслідок чого постраждала 63-річна мешканка села Ромашкове Білозерської громади.

Повідомляється, що у жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також осколкове поранення ніг. Постраждалу госпіталізували для надання медичної допомоги.