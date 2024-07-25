Нідерланди та Данія передадуть Україні партію танків Leopard 2

14 танків Leopard 2A4, придбаних Нідерландами та Данією для України, будуть відправлені цього літа. Бойові машини було відремонтовано та випробувано в останні місяці, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє прес-служба Міністерства оборони Нідерландів.

Спільно з Данією, Нідерланди закупили 14 вживаних танків Leopard 2A4, які відремонтувала німецька фірма Rheinmetall. Україна зможе використовувати їх у боротьбі з російською агресією.

Останні 2 танки проходять перевірочні випробування, а перші 12 вже готові до відправки. Усі 14 танків будуть доставлені до кінця літа.

"Україна терміново потребує додаткової військової підтримки через важкі бої. Ці танки можуть зіграти важливу роль у захисті української армії від російських військ" , - заявив міністр.

Він зазначив, що Нідерланди продовжать надавати підтримку Україні разом із союзниками і партнерами стільки, скільки буде потрібно.

Допомога Україні від Нідерландів

Нідерланди надають Україні різнобічну підтримку. Амстердам виділили Україні понад 1 мільярд євро у вигляді прямої бюджетної підтримки. Ці кошти допомагають підтримувати функціонування уряду України, забезпечувати соціальні виплати та фінансувати базові державні послуги.

Раніше стало відомо, що Нідерланди спрямують 300 млн євро на боєприпаси для винищувачів F-16, які незабаром отримає Україна.