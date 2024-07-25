Агентство Fitch оцінило фінансову стійкість України в умовах війни

Міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує, що фінансування військових видатків залишиться складним завданням для України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Fitch.

"Збереження підтримки МВФ та офіційних кредиторів має вирішальне значення для задоволення високих потреб у фінансуванні, що виникли в результаті війни", - йдеться у повідомленні.

Агентство прогнозує потреби у зовнішньому бюджетному фінансуванні у розмірі 39 млрд доларів у 2024 році.

У середині червня G7 погодилася надати Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів, який буде погашено за рахунок відсоткових надходжень від заморожених російських активів, що може знизити невизначеність щодо зовнішніх джерел фінансування у 2025 році, зазначає Fitch.

"Проте ризик скорочення підтримки США після листопадових виборів, потенційно слабкіша політична підтримка в Європі та обмеження в спроможності місцевих банків поглинати зростаючий випуск державних боргових зобов'язань означають, що, на нашу думку, фінансування залишиться складним завданням", - йдеться в повідомленні. .

Раніше агентство прогнозувало, що дефіцит державного бюджету залишиться високим на рівні 17,1% ВВП у 2024 році, і вважає, що значна фіскальна консолідація буде обмежена продовженням війни (витрати на оборону становили 31,3% ВВП у 2023 році), що збереже підвищену залежність від зовнішнього фінансування. За прогнозом агентства, борг збільшиться до 92,5% ВВП 2024 року.

Міжнародні резерви України становили 37,8 млрд доларів у червні, але знизилися за останні три місяці через збільшення продажу валюти.

"Більша гнучкість обмінного курсу, надійний набір заходів політики і офіційна підтримка, що триває, відповідно до програми МВФ знижують ризики для макроекономічної та фінансової стабільності в найближчій перспективі", - зазначають аналітики агентства.

Нагадаємо, з початку року Україна отримала 16 млрд доларів бюджетної підтримки з боку ЄС, МВФ та країн Заходу. Київ розраховує, що за рік допомога становитиме 38 млрд доларів. Наступного року допомога скоротиться, але Україна може отримати кредит у 50 млрд доларів під заморожені російські активи.