Україна повернула з окупованих територій ще чотирьох дітей

В Україну вдалось повернути ще чотирьох дітей. Вони перебували у тимчасово окупованій частині Херсонської області, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє його Telegram.

"Українці вдома! Волонтери Save Ukraine провели ще одну рятувальну операцію з тимчасово окупованої Херсонщини" , - повідомив він.

За його словами, на підконтрольну Україні територію повернули двох хлопців-підлітків, котрим 14 та 15 років. Також із ними виїхали двоє осіб з-поміж дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Зараз вони у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну підтримку" , - додав Прокудін.

З початку цього року з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області вдалося евакуювати 152 дитини та шість мешканців області, які мають статус дітей-сиріт.

Повернення українських дітей

З початку повномасштабної агресії Росії проти України у лютому 2022 року депортація українців на територію РФ та Білорусі стала масовою практикою.

Процес повернення таких дітей додому є складним та тривалим. Проте, завдяки зусиллям українських влад, деяких з них все ж таки вдається повернути на Батьківщину.

У травні з тимчасово окупованих територій України було евакуйовано 13 дітей разом з їхніми сім'ями. А в червні до своїх домівок в Херсонській області повернулися семеро українських дітей, які проживали на тимчасово окупованій території.