Марченко відповів, коли Україна розраховує на 50 млрд доларів під російські активи

Україна закликає країни G7 прискорити технічне вирішення питання щодо спрямування Україні близько 50 млрд доларів кредитів, які будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі міністрів фінансів, голів центробанків країн-членів G7, керівництва МВФ і Світового банку, Європейської комісії та ОЕСР.

"Війна продовжується, значні фінансові потреби зберігаються. Важливо знайти механізми як забезпечити Україну необхідними засобами вже з перших днів 2025 року. Саме тому нам потрібно пришвидшити розробку процедур використання прибутків від заморожених російських активів. 50 млрд доларів дозволять забезпечити найнагальніші потреби України у 2025 році і посилити стійкість в умовах широкомасштабної війни", - сказав Марченко.

Міністр фінансів повідомив, що з початку війни загалом зовнішнє фінансування складає 89,6 млрд доларів. У 2024 році до держбюджету вже надійшло 16 млрд доларів міжнародної підтримки. Партнери запевнили у спрямуванні необхідного обсягу зовнішньої допомоги у повному обсязі, тобто загалом 38 млрд доларів у 2024 році.

Марченко розповів, що у першому півріччі 2024 року митні та податкові доходи державного бюджету сягнули 20,7 млрд доларів (+10% до плану або +1,6 млрд доларів).

"Мінфін продовжує вживати заходи для нарощення внутрішнього потенціалу. Нещодавно уряд запропонував Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу, які дозволять профінансувати додаткові військові видатки. У 2024 році необхідно мобілізувати додаткові 500,3 млрд грн для забезпечення критично важливих потреб", – зазначив міністр.

Нагадаємо, в червні країни "Великої сімки" домовилися про структуру кредиту, що ґрунтується на розмірах їхніх економік, щоб надати Україні близько 50 млрд доларів. Країни "Великої сімки" видаватимуть Україні кредити, які погашатимуться за рахунок прибутку, отриманого від заморожених російських коштів. Це допоможе Україні покрити її потреби у фінансуванні до 2025 року та у наступний період.