МВС про затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон: Це лише виконавець вбивства

Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що слідство має достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий нині у Дніпрі молодий чоловік стріляв у мовознавицю Ірину Фаріон, повідомляє Українська правда.

"Є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України.

Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу. Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди" , – повідомив Клименко.

За словами міністра, 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.

Більше інформації обіцяють оприлюднити згодом.