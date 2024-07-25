Уряд виділив 258 млн для забезпечення водою Миколаєва та Кривого Рогу

Кабінет міністрів України виділив 258 млн гривень для подальшої реалізації проєкту забезпечення водою Миколаєва та Кривого Рогу.﻿ З посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"На порядку денному сьогодні маємо важливі рішення, які також стосуються підтримки наших громад та регіонів. Так, Уряд виділяє 258 млн гривень для подальшої реалізації проекту забезпечення водою Миколаєва та Кривого Рогу" , - сказав Шмигаль.

За його словами, кошти підуть на заходи, повʼязані з подачею води каналом Дніпро-Інгулець. Завдяки цьому проєкту і Миколаїв, і Кривий Ріг будуть із водою.

Також, як розповів прем'єр, уряд ухвалив рішення про виділення додаткової субвенції для громад, які найбільше постраждали та зазнали найбільше негативного впливу у зв’язку з російською агресією.

"Мова йде про розподіл 286 млн гривень. Це важливий елемент підтримки цих громад. Зокрема, 5,6 млн гривень буде виділено громадам Херсонської області" , - додав Шмигаль.

Нагадаємо, у квітні 2022 року російські терористи зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду.

Проблема з водою також погіршилась після того, як росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня 2023 року. Внаслідок цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.

У березні цього року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що у Миколаєві побудують новий водопровід, проєкт підготують в короткі терміни.