Армія РФ просунулась у п'яти населених пунктах Донеччини - DeepState

Російські окупаційні війська мали успіх у районах п'яти населених пунктів Сході України. З посиланням на інформаційний ресурс DeepState, повідомляє Дзеркало тижня.

"Ворог просунувся біля Пантелеймонівки, Іванівки, Прогресу, в Новоселівці Першій та Вовчому" , - йдеться в повідомленні.

t.me/DeepStateUA

Аналітики наголосили, що тотальна перевага в живій силі є однією із причин постійного просування армії РФ.

"На даній світлині можна побачити піхотну колону, яка рухається з Очеретиного на захід через залізницю. Окупанти цілими взводами по 40-60 чоловік рухаються до передньої лінії та займають її. Недостатня кількість стволів та боєкомплекту теж грає свою роль" , - йдеться в повідомленні.

t.me/DeepStateUA

Зазначається, що у селі Прогрес нині перебуває щонайменше три роти росіян. Окрім цього, війська РФ упритул підійшли до Веселого та Іванівки.