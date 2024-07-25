Кримські чиновники почали масово вивозити сім'ї на територію РФ - ГУР
Після ефективних ударів українських Сил оборони по військових об’єктах у Криму спостерігається нова хвиля вивезення з півострова родин російських чиновників. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.
«Останнім часом після низки ефективних дій українських Сил безпеки і оборони, ударів, зокрема, по військовій логістиці, можна сказати, що спостерігається нова хвиля (вивезення родин російських посадовців – ред.)», - сказав Юсов.
Він додав, що свої сім’ї з Криму вивозять як військові, так і цивільні посадовці, і цей процес триває вже досить давно.