Кримські чиновники почали масово вивозити сім'ї на територію РФ - ГУР

Після ефективних ударів українських Сил оборони по військових об’єктах у Криму спостерігається нова хвиля вивезення з півострова родин російських чиновників.﻿ Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.

«Останнім часом після низки ефективних дій українських Сил безпеки і оборони, ударів, зокрема, по військовій логістиці, можна сказати, що спостерігається нова хвиля (вивезення родин російських посадовців – ред.)» , - сказав Юсов.

Він додав, що свої сім’ї з Криму вивозять як військові, так і цивільні посадовці, і цей процес триває вже досить давно.