Журналісти впізнали особу підозрюваного у вбивстві Фаріон

Журналісти "Слідство.Інфо" ідентифікували ймовірного вбивцю Ірини Фаріон, який стріляв у неї у Львові 19 липня, його звати В'ячеслав Зінченко.﻿﻿ З посиланням на матеріал "Слідство.Інфо", повідомляє Українська правда.

За інформацією видання йдеться про 18-річного В'ячеслава Зінченка. Повідомляється, що станом на 2023 рік Зінченко грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ, а за місяць до вбивства Фаріон брав участь у турнірі "Пульс" в складі команди "Юніори".

25 липня правоохоронці затримали його у Дніпрі за підозрою в умисному вбивстві.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Фаріон.

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові, а до злочину готувався два місяці. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.

"Українська правда" отримала в розпорядження фото 18-річного затриманого, якого правоохоронці обгрунтовано підозрюють у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.

В Офісі генпрокурора повідомили, що в Дніпрі правоохоронці завершують процесуальні дії стосовно 18-річного затриманого ймовірного вбивці Фаріон, після цього його доставлять у Львів.