На Одещині затримали 15 чоловіків, які намагалися виїхати до Молдови

В Одеській області прикордонники затримали групу з 15 чоловіків, які на мікроавтобусі намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою.﻿ З посиланням на Держприкордонслужбу, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Від 4 до 10 тисяч доларів сплатив кожен з чоловіків за послуги 22-річного "перевізника", який напакував їх у пошарпаний мікроавтобус. Утім, обіцянку вивезти їх до Молдови не дотримав, адже дорогою їх зустріли прикордонники" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ДПСУ, на порушників складено адмінпротоколи, а щодо водія порушене кримінальне провадження. Справу вже скеровано до суду.