Армія РФ готує наступ на Гуляйполе в Запорозькій області - Bild
У Запорізькій області російські агресори концентруються поблизу окупованого міста Пологи, щоб наступати звідти на Гуляйполе. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на джерела, повідомляє Корреспондент.
"Росіяни зараз готують наступ у Запорізькій області та перекидають війська у Пологи для удару у напрямку Гуляйполя. Гуляйполе є важливим стратегічним та логістичним пунктом для українців. Якщо росіяни візьмуть його, Україна опиниться під масованим тиском у Запорізькій області", – йдеться у публікації.
Інше джерело у військових колах Заходу повідомило, що незадовго до саміту НАТО у Вашингтоні союзників Альянсу проінформували з Києва про український план мобілізації, який може призвести до "локальних контратак починаючи з осені".
За даними видання, вже зараз для цього у ЗСУ формуються нові бригади, проводиться ротація бригад та компенсуються втрати.
"На Заході вважають, що військові сили РФ можуть надірватися протягом найближчих місяців, що може призвести до нового повороту на полі бою", – повідомило джерело.