Армія РФ готує наступ на Гуляйполе в Запорозькій області - Bild

У Запорізькій області російські агресори концентруються поблизу окупованого міста Пологи, щоб наступати звідти на Гуляйполе. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на джерела, повідомляє Корреспондент.

"Росіяни зараз готують наступ у Запорізькій області та перекидають війська у Пологи для удару у напрямку Гуляйполя. Гуляйполе є важливим стратегічним та логістичним пунктом для українців. Якщо росіяни візьмуть його, Україна опиниться під масованим тиском у Запорізькій області" , – йдеться у публікації.

Інше джерело у військових колах Заходу повідомило, що незадовго до саміту НАТО у Вашингтоні союзників Альянсу проінформували з Києва про український план мобілізації, який може призвести до "локальних контратак починаючи з осені".

За даними видання, вже зараз для цього у ЗСУ формуються нові бригади, проводиться ротація бригад та компенсуються втрати.