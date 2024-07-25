Литва готує план масової евакуації громадян у разі війни

В уряді Литви обговорюють масову евакуацію населення у разі військового сценарію. Про це пише LRT із посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни, повідомляє Новое время.

Голова МВС Литви Аґне Білотайте обговорила масову евакуацію населення в разі воєнного сценарію з представниками міністерств оборони і транспорту, Національного центру кризового управління та інших зацікавлених установ.

За її словами, в рамках підготовки до евакуації жителів узгоджено обов’язки та завдання різних відомств, а від місцевих самоврядувань наразі очікують конкретних даних щодо можливостей і потреб.

У розробці плану Литва спирається на приклад країн Північної Європи, у яких є плани евакуації як для воєнного часу, так і для мирного.

План також буде випробуваний під час навчань із цивільної оборони.

Восени в Литві відбудуться загальнонаціональні навчання з евакуації.