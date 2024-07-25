Ракета, що атакувала "Охматдит", мала американську мікросхему - NYT

В російській крилатій ракеті Х-101, якою було завдано удару по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві, знайдено чіп виробництва американських компаній, постачання яких до РФ заборонено санкціями. Про це пише The New York Times, повідомляє Ділова столиця.

Мова йде про одну з найважливіших мікросхем — Field Programmable Gate Array або FPGA, виготовлена ​​такими американськими компаніями, як Advanced Micro Devices і Intel.

Видання зазначає, що цей чіп використовується в пожежній сигналізації, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках для блискавичної обробки даних.

Згідно з даними російської митниці, з початку війни Росія імпортувала FPGA на суму понад $390 млн. Поставки є лише частиною зусиль Кремля з обходу санкцій та підтримки поставок критично важливих технологій.

За даними журналістів, Росія купляє американські мікросхеми у міжнародних дистриб’юторів. Компанії, що займаються виробництвом чіпів, за законом не зобов’язані відстежувати, куди йдуть їхні товари. Компанії-дистриб’ютори знаходяться в Гонконзі, Китаї, Туреччині, Індії, Сербії та Сінгапурі. Вони забезпечують постійне постачання до Росії технологій.

Деякі компанії-посередники є частиною давніх мереж офшорних фірм, що належать російським бізнесменам, зокрема, пов’язаним з військово-промисловим комплексом РФ.

Видання зазначає, що західні регулятори були приголомшені швидкістю, з якою підставні компанії почали діяти після введення санкцій проти РФ. Щойно один постачальник виділяється, на його місці з’являються нові, іноді з тим самим власником. Деякі з компаній працюють на задньому дворі Сполучених Штатів, у тому числі одна пов’язана з Росією фірма, яку очолює латвійсько-канадський пенсіонер, який проживає в двоповерховому будинку у передмісті Торонто. Не виключено, що цей пенсіонер не знає про цю фірму.