Повітряні сили зафіксували зліт російських бомбардувальників (Оновлено)
Увечері 25 липня Повітряні сили ЗСУ зафіксували зліт трьох бортів Ту-95 та трьох Ту-22. Про це повідомили Повітряні сили.
"Увага! Зліт 3 бортів Ту-95 та 3-х Ту-22 із аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ)! Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!", - попередили військові.
Оновлено: 22:08 Повітряні сили повідомили вже про 6 бортів Ту-95.
"У повітряному просторі рф 6 бортів Ту-95 + 3 Ту-22! Прямують в район «Енгельса»!", - повідомили військові.
Оновлено: 22:22 Повітряні сили написали, що три борти Ту-22м3 здійснили посадку.