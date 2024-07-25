Угорщина взяла кредит у банках Китаю на суму 1 млрд євро - Politico

Угорщина навесні цього року взяла кредити у китайських банках на загальну суму 1 млрд євро. З посиланням на Politico, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявили в угорському борговому агентстві.

Кредит Будапешту надали Банк розвитку Китаю, Експортно-імпортний банк Китаю та угорська філія Банку Китаю. Кредит був повністю використаний 19 квітня, його потрібно погасити впродовж трьох років.

Видання звертає увагу, що про підписання кредитної угоди раніше не оголошувалося. Про це стало відомо лише після публікацій в місцевій пресі. Урядове агентство підтвердило цю інформацію.

"Кредитна угода дозволяє фінансувати інвестиції в інфраструктуру та енергетичний сектор, серед іншого. Угода дозволяє утримати співвідношення державного боргу до ВВП в межах граничного рівня 28,9%" , — йдеться у повідомленні.

Нова позика є найбільшою для Будапешта. На другому місці — кредит від китайського Ексімбанку на залізничний проєкт Будапешт — Белград на суму $917 млн (877 млн євро на день отримання).

Державний борг Угорщини становить рекордні 140 млрд євро (73,5% ВВП) і дефіцит бюджету в 6,7% ВВП, звертають уувагу журналісти. Ззазначається, що Будапешт відчайдушно потребує грошей в умовах відсутності коштів від Євросоюзу.