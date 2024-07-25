Кулеба: Китай дав чіткий сигнал, що працює над рішенням війни

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що за результатами переговорів із китайським колегою Ван Ї у Гуанчжоу отримав чіткий сигнал, що Китай не шукає "тимчасових рішень", а працює на стійке і стратегічне розв'язання проблеми розпочатої РФ війни проти України.﻿﻿ Про це Кулеба розповів в інтерв'ю ТСН, повідомляє Українська правда.

Зокрема Кулеба зазначив, що перший і найважливіший пункт щодо переговорів – це те, що Китай підтримує територіальну цілісність України. За його словами, від Ван Ї "дуже чітко і неодноразово" прозвучало, що позиція щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України є непорушною для Китаю.

Другий важливий дипломатичний момент, за його словами – позиція щодо встановлення стійкого справедливого миру в Україні.