Україна проігнорувала засідання Ради безпеки ООН під головуванням РФ

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця у четвер, 25 липня, проігнорував засідання Ради безпеки ООН, на якому країна-агресор РФ обговорювала надання Україні озброєння Заходом, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в заяві представництва України при ООН.

Як сказано у заяві, 25 липня відбулося 16-те з вересня 2022 року засідання, скликане Росією для нібито для розв’язання проблеми «поставки зброї в Україну».

«Росія не має права ні з правової, ні з моральної точки зору головувати в Раді Безпеки», — йдеться в заяві.

Також Україна заявила, що РФ порушила правило 20 Тимчасового регламенту Радбезу ООН.