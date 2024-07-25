Стефанчук: До законодавства щодо олігархів повернемося після війни

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що до роботи над законодавством, пов’язаним з олігархами, парламент повернеться після війни.﻿ Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

«Гадаю, по завершенню війни ми обов’язково повернемося до цього питання, тому що не маємо права відкотитися у той формат економіки й суспільно-політичних відносин, які були до моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Модель держави, яка будується на олігархічному принципі, приречена на неуспіх» , – розповів Руслан Стефанчук.

Він нагадав, що боротьба з олігархами була однією з семи умов від Євросоюзу для набуття Україною статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

«Ми її виконали, цей закон ("Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" – ред.) був прийнятий, запущений, але ми домовилися, що він один, як монозакон, працювати не може» , - відзначив Стефанчук.

За словами спікера, для того, щоб цей закон мав системний характер, до нього було ухвалено ряд інших законів та рішень. Серед них Стефанчук згадав прийняття закону про лобізм, змін до антимонопольного законодавства, ухвалення питань, пов’язаних з Рахунковою палатою.