Глава "Укренерго" про відключення світла: найскладніший період літа - уже позаду

Найскладніший період літа, ймовірно, вже позаду. Станом на зараз є можливість застосовувати графіки відключення світла рідше, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"У нас є всі причини очікувати, що найскладніший період літа - уже позаду. Ми пройшли дуже складні пару тижнів і зараз дійсно ситуація покращилася" , - наголосив голова правління НЕК "Укренерго".

Він зазначив, що це передусім пов’язано з тим, що спала абсолютно аномальна та рекордна спека, а отже - зменшилося споживання електроенергії.

Кудрицький також зауважив, що ситуацію в енергетиці також покращив вихід з ремонту певних енергогенеруючих потужностей, які додали системі потужностей та скоротили дефіцит.

"Тому замість складного режиму 3-4 черги - ми маємо 1-2, які застосовуються залежно від часу. В деякі години дефіцит може бути менший, в деякі - трохи більший. А в деякі - ми навіть маємо можливість не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання" , - сказав голова правління "Укренерго".

До того, Кудрицький зауважив, що, якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій - то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів.

Нагадаємо, що від весни "Укренерго" було змушено ввести графіки відключення світла через значний дефіцит в енергетиці.

Основною причиною цього стали активні обстріли енергетичних об'єктів України з боку РФ. Однак влітку ситуація сильно погіршилась через збільшення споживання електроенергії. Сильна спека від якої українці рятувальсь кондиціонерами спричинила значний дефіцит і графіки погодинних відключень були "суворіші".

Українців навіть попросили мінімізували використання кондиціонерів та обмежити використання енергоємних приладів.