Графіки відключення світла 27 липня: як застосовуватимуть обмеження

В Україні завтра, 27 липня, графіки відключення світла планують застосовувати протягом шести годин. Вони діятимуть лише увечері, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

За інформацією компанії, "Укренерго" віддало розпорядження застосовувати графіки відключення світла з 17:00 до 23:00.

Більш детальних подробиць у ДТЕК не розкрили.

Що передувало

Нагадаємо, в Україні останні дні знизили обсяги відключень світла у рамках графіків. Це в першу чергу пов'язано з тим, що в країні спала аномальна спека, яка спричинила значне збільшення споживання електроенергії.

Також протягом цього та минулого тижня в країні з планового ремонту вивели два енергоблоки на атомних електростанціях. Це призвело до збільшення генерації та скоротило дефіцит в енергосистемі.

Тому на цьому тижні, наприклад, графіки відключень світла не застосовують на добу, як це було раніше.

Зокрема, сьогодні, 26 липня, графіки діють із 05:00 до 24:00. Застосовуються одна і дві черги відключень світла одночасно, що дозволяє не обмежувати електропостачання у сірих зонах графіків.