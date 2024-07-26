У розвідці Естонії не вважають, що Росія вичерпає ресурси для війни у 2025 році

Керівник Центру військової розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг вважає, що Росія попри суттєві втрати на полі бою в Україні має достатньо ресурсів для ведення бойових дій у 2025 році та після нього, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в етері ERR у п’ятницю, 26 липня.

Ківісельг зазначив, що Росії наразі не вдається досягти цілей літньої наступальної кампанії, тож є ознаки того, що Україна влітку зможе втримати оборону. Як приклад він навів нещодавнє відбиття масованого російського наступу на Курахівському напрямку в Донецькій області.

"Можливо, спроба цього тижня – це ще одна така відчайдушна спроба трошки протиснутись збоку і спробувати вплинути на тили українців таким чином, щоб ті інші ділянки, де йдуть активні бойові дії, щоб українці були змушені вийти звідти просто тому, що їхні логістичні шляхи десь відрізані", – припустив він.

Водночас представник естонської розвідки застеріг від оптимістичних оцінок про нібито вичерпування військової техніки та сил у Росії.

"На жаль, я не можу стверджувати, що у Росії точно закінчиться військова техніка у 2025 році, тому що у них також є якісь партнери або союзники, які все одно будуть надавати або надсилати їм ресурси для ведення війни. Чи то Північна Корея, чи то Іран", – пояснив Ківісельг.

Він, однак, додав, що з нинішнім темпом бойових дій і втратами Росії "буде дуже важко поповнювати свій особовий склад і техніку": лише у червні вона втрачала від 1000 до 1800 людей на фронті щодня.

"Але в той же час населення Росії все ще настільки велике, що поки що не спостерігається тенденції до серйозних змін на фронті", – підсумував Ківісельг.

Минулого тижня він говорив, що Росія підтримує інтенсивність атак на полі бою в Україні попри значні втрати та поступове надходження західної зброї Києву.