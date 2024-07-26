Борель закликав Китай вплинути на Росію, щоб завершити війну в Україні

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у п’ятницю, 26 липня, зустрівся з головою МЗС Китаю Ван Ї, з яким обговорив зокрема російську агресію проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила Європейська служба зовнішніх справ.

Під час зустрічі з китайським представником на полях регіонального форуму АСЕАН у Лаосі Боррель порушив питання відносини між ЄС та Китаєм.

Він звернув увагу на те, що підтримка Китаєм загарбницької війни Росії проти України "негативно впливає на відносини між ЄС та Китаєм", та висловив занепокоєння китайським експортом "великої кількості товарів і предметів подвійного призначення" до РФ.

"Високий представник попросив Китай використати свій вплив на Росію, щоб сприяти припиненню війни. Він попросив Китай підтримати мирний процес в Україні і вважає, що спільна заява з Бразилією від травня 2024 року не йде в цьому напрямку", – йдеться в повідомленні.

Боррель також порушив питання двосторонньої торгівлі, вказавши, що надмірні державні субсидії з боку Китаю "спричиняють викривлення на ринку ЄС".

Раніше із закликом відмовитися від підтримки РФ до Ван Ї звернувся міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, а міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала китайський уряд більш інтенсивно працювати заради миру в Україні.

Нещодавно посол Сполучених Штатів у КНР Ніколас Бернс заявив, що Китай не є нейтральним у загарбницькій війні, яку Росія веде проти України.