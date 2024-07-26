Прем'єр Індії може відвідати Україну: ЗМІ назвали ймовірну дату

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну в серпні. Очікується, що візит відбудеться в другій половині місяця, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Wionews.

Очікується, що візит відбудеться на третьому тижні серпня, швидше за все, 23 серпня.

Це буде його перший візит до України з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Нагадаємо, що на початку цього року президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Моді та запросив лідера Індії відвідати його країну.

Зауважимо також, що цього місяця Індія викликала посла України. Це сталось після того, як президент України розкритикував зустріч Моді з російським диктатором Володимиром Путіним назвавши це "руйнівним ударом по мирних зусиллях".