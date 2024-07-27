WP: Росія побоюється перемоги Гарріс на виборах президента США

Раптові зміни у політиці США стали ударом для багатьох представників еліти РФ, які стежать за відносинами між Москвою та Заходом, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Washington Post.

На думку аналітиків, а також чинних і колишніх російських чиновників, відмова президента США Джо Байдена від участі у виборах на користь віце-президента Камали Гарріс перевернула передвиборчі перегони. Кремль та його прихильники вважали, що кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп міг перемогти, якби Байден залишався у перегонах. Це створило б "вікно можливостей" для врегулювання війни в Україні на умовах Росії.

"Якщо Камала Гарріс переможе на виборах, це стане величезним розчаруванням для Кремля" , - заявила Тетяна Станова, засновник російської політичної консалтингової компанії R.﻿ Politik, яка зараз базується у Франції.

Вона додала, що у разі її приходу "всі вікна зачиняться наглухо".

У свою чергу, метушня президентства Трампа, його захоплення авторитарними правителями на кшталт російського диктатора Володимира Путіна, а також нападки на ЄС та НАТО стали для Росії подарунком. Тим часом дикі хвастощі Трампа про те, що він може закінчити війну в Україні за один день, передбачало, що він може змусити Київ здати свою територію.

Як пише видання, що хоч Байден і направив Україні безпрецедентну військову та фінансову допомогу, проте зовнішньополітичні діячі РФ розглядають його як передбачуваного гравця. Гравця, який не ризикне піти на ескалацію прямих військових дій з Росією і який розуміє та поважає, що РФ має великий ядерний арсенал.

Гарріс значною мірою невідома росіянам і розглядається з тривогою.

У виданні також додали, що звільнення Байдена з виборів було не першим, а вже другим неприємним сюрпризом для Росії в західній політиці. Мова йде про поразку на виборах до французького парламенту вкрай правої партії "Національне об'єднання", яку Москва підтримувала як політичного союзника.