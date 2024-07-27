У НСЗУ відповіли, яку інформацію має містити рецепт на "Доступні ліки"
Щоб отримати медикаменти за програмою "Доступні ліки", потрібен електронний рецепт від лікаря, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба Національної служби здоровʼя України.
Рецепт створюється в електронній системі охорони здоров’я і містить інформацію про пацієнта. Зокрема:
- прізвище, ініціали та вік пацієнта;
- дата виписування рецепта;
- тривалість курсу/строку лікування;
- найменування закладу охорони здоров’я;
- прізвище та ініціали медичного працівника, який виписує рецепт;
- джерело фінансування із зазначенням бюджетної програми, за рахунок фінансування якої лікарський засіб відпускається пацієнту;
- одне найменування міжнародної непатентованої назви лікарського засобу із зазначенням кількості, а також форми випуску та дози;
- спосіб застосування лікарського засобу із зазначенням дози, частоти, часу, умов прийому.
Пацієнт отримує СМС з номером рецепта та кодом підтвердження, який потрібно повідомити фармацевту при отриманні ліків.
У зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, де немає можливості електронної виписки, лікар може видати паперовий рецепт. Цей рецепт дійсний в аптеках на цих територіях.
Пацієнти без телефону також отримують паперову довідку з інформацією, аналогічною електронному рецепту, та кодом підтвердження.
У період воєнного стану на зазначених територіях дійсні також паперові рецепти. Вони виготовлені друкарським способом на рецептурних бланках та містять ту ж інформацію, що й електронні рецепти, з підписом та печаткою лікаря.