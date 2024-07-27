У НСЗУ відповіли, яку інформацію має містити рецепт на "Доступні ліки"

Щоб отримати медикаменти за програмою "Доступні ліки", потрібен електронний рецепт від лікаря, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Національної служби здоровʼя України.

Рецепт створюється в електронній системі охорони здоров’я і містить інформацію про пацієнта. Зокрема:

прізвище, ініціали та вік пацієнта;

дата виписування рецепта;

тривалість курсу/строку лікування;

найменування закладу охорони здоров’я;

прізвище та ініціали медичного працівника, який виписує рецепт;

джерело фінансування із зазначенням бюджетної програми, за рахунок фінансування якої лікарський засіб відпускається пацієнту;

одне найменування міжнародної непатентованої назви лікарського засобу із зазначенням кількості, а також форми випуску та дози;

спосіб застосування лікарського засобу із зазначенням дози, частоти, часу, умов прийому.

Пацієнт отримує СМС з номером рецепта та кодом підтвердження, який потрібно повідомити фармацевту при отриманні ліків.

У зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, де немає можливості електронної виписки, лікар може видати паперовий рецепт. Цей рецепт дійсний в аптеках на цих територіях.

Пацієнти без телефону також отримують паперову довідку з інформацією, аналогічною електронному рецепту, та кодом підтвердження.

У період воєнного стану на зазначених територіях дійсні також паперові рецепти. Вони виготовлені друкарським способом на рецептурних бланках та містять ту ж інформацію, що й електронні рецепти, з підписом та печаткою лікаря.