Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням, Тель-Авів порівняв його з Хусейном

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив вторгнутися в Ізраїль, щоб підтримати палестинців. Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац порівняв його з іракським диктатором Саддамом Хусейном, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторінку Каца у соцмережі Х та видання The Times of Israel.

"Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося і чим це закінчилося" , - написав очільник ізраїльського МЗС.

ארדואן הולך בדרכו של סדאם חוסיין ומאיים לתקוף את ישראל. רק שיזכור מה קרה שם ואיך זה הסתיים.@RTErdogan pic.twitter.com/6GykLtLoh4 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 28, 2024

Зазначимо, що раніше в неділю Ердоган пригрозив ввести війська до Ізраїлю на підтримку палестинців у війні в Секторі Газа.

"Так само, як ми увійшли в Карабах (Нагірний Карабах. - ред.), так само, як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити те ж саме з ними (Ізраїлем. - ред.). Немає нічого, що ми не можемо зробити. Ми повинні бути сильними" , - сказав турецький лідер.

Війна в Іраку

Війна в Іраку тривала у 2003-2011 роках. Вона розпочалася 20 березня 2003 року зі вторгнення збройних сил міжнародної коаліції під проводом армії США та Великої Британії для повалення режиму іракського диктатора Саддама Хусейна.

15 грудня 2011 року США завершили військову кампанію в Іраку, передавши повноваження із забезпечення безпеки місцевим структурам.

Страта Саддама Хусейна

30 червня 2004 року Хусейна та 11 інших членів баасистського режиму, серед яких були й колишні прем'єр-міністр Тарік Азіз та міністр оборони Султан Хашимі, передали іракській владі.

Суд проходив у Багдаді на території військової американської бази "Кемп Вікторі" у закритій зоні міжнародного аеропорту.

5 листопада 2006 року Вищий кримінальний трибунал Іраку засудив Хусейна до смерті через повішення за звинуваченням в розправі над 148 шиїтами в Ед-Дуджейлі 1982 року. Вирок було виконано 30 грудня того ж року.

Критика Ердогана

Після атаки ХАМАСу в жовтні минулого року та початку воєнної операції ЦАХАЛ у Секторі Газа, президент Туреччини назвав Ізраїль "воєнним злочинцем" та "окупантом". У відповідь Тель-Авів відкликав дипломатів з країни.

Ердоган вважає Ізраїль відповідальним за ескалацію напруженості на Близькому Сході.

Він також заявив, що Туреччина не розглядає ХАМАС як терористичну організацію.