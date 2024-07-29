ISW: Путін намагається змусити Захід не розміщувати ракети у країнах Європи

Російський диктатор Володимир Путін продовжує використовувати тактику "ядерного брязкання шаблею" для стримування Заходу та впливу на процес ухвалення рішень у його країнах, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті послалися на заяву російського диктатора Володимира Путіна на військово-морському параді у Санкт-Петербурзі про те, що якщо США у 2026 році розмістять ракетні системи великої дальності в Німеччині, то час польоту до російських промислових і оборонних об'єктів становитиме близько 10 хвилин. Диктатор також пообіцяв вжити "дзеркальних заходів" та вивести Росію з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

"Путін помилково намагається представити розгортання Росією заборонених Договором про РСМД ракет, ймовірно, як частину його постійних зусиль, спрямованих на використання ядерного брязкання шаблями, щоб підштовхнути Захід до вимушеного стримування" , - йдеться у звіті.

Розміщення ракет у Європі

У червні цього року США та Німеччина оголосили, що з 2026 року США почнуть "епізодичне розгортання" на території Німеччини вогневих засобів великої дальності, зокрема Стандартної ракети 6 (SM-6) і наземних ударних ракет "Томагавк". Заходи маю продемонструвати відданість США НАТО.

Крім того, США розгонули ракетні системи середньої дальності "Тайфун" (Typhon Mid-Range Capability, MRC) в Данії та на Філіппінах у рамках нещодавніх спільних навчань.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала плани США. За її словами, Путін постійно розширює арсенал ракет і це загрожує Європі. За допомогою американських ракет, Німеччина може захистити себе і балтійських партнерів від імовірної загрози з боку РФ.

Натомість Володимир Путін обіцяє вжити "дзеркальних заходів" у разі розміщення США ракет в Німеччині.