У Росії з полігону втекли ув'язнені, які підписали контракт з Міноборони

Дев'ять російських ув'язнених, які підписали контракти з міноборони, втекли з військового полігону Корочанського району Бєлгородської області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Пепел-Белгород".

Видання опублікувало листівки, які надійшли до місцевих відділень російської поліції, з прізвищами та світлинами втікачів (Едуард Арутунян, Ігор Болонін, Павло Мігунов, Денис Мустяков, Роман Сер, Микола Багров, Олексій Грязютін, Олександр Іванов, Олександр Касаткін).

Двоє з них відбували покарання у колоніях за вбивства, двоє – за завдання тяжких тілесних ушкоджень, ще один ув'язнений – за викрадення людини.

Як писала "ДС", у травні у Польщі на кордоні з Білоруссю затримали дезертира з російської армії, який намагався нелегально перетнути кордон через міграційний канал.