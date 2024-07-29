Генштаб: ЗСУ уже відмінусували 576 тисяч російських окупантів
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 310 російських солдатів та спалили 74 артилерійські системи ворога, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 576 000 (+1 310) осіб,
- танків – 8 356 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 16 103 (+8) од,
- артилерійських систем – 16 010 (+74) од,
- РСЗВ – 1 129 (+2) од,
- засобів ППО – 906 (+0) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 805 (+39) од,
- крилатих ракет – 2 406 (+1) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 634 (+62) од,
- спеціальної техніки – 2 690 (+19) од.
Дані уточнюються.