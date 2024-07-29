Генштаб: ЗСУ уже відмінусували 576 тисяч російських окупантів

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 310 російських солдатів та спалили 74 артилерійські системи ворога, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.07.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 576 000 (+1 310) осіб,

танків – 8 356 (+12) од,

бойових броньованих машин – 16 103 (+8) од,

артилерійських систем – 16 010 (+74) од,

РСЗВ – 1 129 (+2) од,

засобів ППО – 906 (+0) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 805 (+39) од,

крилатих ракет – 2 406 (+1) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 634 (+62) од,

спеціальної техніки – 2 690 (+19) од.

Дані уточнюються.