29 липня у Києві та низці областей графіки відключень почнуть діяти на 2 години пізніше

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях графіки відключень почнуть діяти з 18:00, а не з 16:00 і триватимуть до 23:00, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили в прес-службі ДТЕК.

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі" , - додали в пресслужбі.

Нагадаємо:

За вказівкою НЕК "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії у понеділок 29 липня планували застосовувати з 16:00 до 23:00.

У інші години обмежень не передбачали.

За вказівкою НЕК "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії у неділю 27 липня застосовували з 18:00 до 22:00.

Довідка: коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.