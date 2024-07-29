FT: ЄС розробляє торгову стратегію у разі переобрання Трампа

Європейський союз розробляє двоступеневу торговельну стратегію для протидії Дональду Трампу, пропонуючи йому швидку угоду, якщо він виграє другий президентський термін, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Financial Times.

Чиновники ЄС вважають, що підхід "пряника і батога" стане кращою відповіддю на обіцянку Трампа запровадити мінімальні тарифи в 10%, що може скоротити експорт ЄС на 150 мільярдів євро на рік.

Учасники переговорів планують звернутися до команди Трампа в разі його перемоги на виборах у листопаді, ще до його вступу на посаду, щоб обговорити можливість збільшення закупівель американських товарів ЄС.

Якщо переговори про поліпшення торгівлі не матимуть успіху і Трамп запровадить вищі тарифи, торговий департамент Єврокомісії готує списки імпортних товарів, які можуть бути обкладені митами в розмірі 50% і більше.

"Ми повинні показати, що є партнером для США, а не проблемою. Ми будемо шукати угоди, але готові захищатися, якщо до цього дійде. Ми не будемо керуватися страхом" , - сказав високопоставлений чиновник ЄС.

Перший термін Трампа з 2017 по 2021 рік був складним для ЄС, який має значне позитивне сальдо в торгівлі товарами зі США.

Після того як 2018 року Трамп запровадив тарифи на 6,4 мільярда євро на імпорт сталі та алюмінію з ЄС та інших країн з міркувань національної безпеки, ЄС відповів ребалансувальними тарифами на суму 2,8 мільярда євро.

Брюссельські політики сподіваються, що Трамп не захоче підпалити інфляцію, коли виборці турбуються про вартість життя. Але високопоставлений чиновник сказав: "Що б не сталося цього разу, ми краще підготовлені".

Вибори у США

У листопаді цього року у США відбудуться президентські вибори. Донедавна основними кандидатами були президент Джо Байден і його попередник Дональд Трамп.

Проте нещодавно Байден зняв свою кандидатуру та запропонував демократам висунути віцепрезидента США Камалу Гарріс замість нього. Демократична партія обере свого кандидата у президенти до 7 серпня через онлайн-голосування.

Зазначимо, що згідно з останнім соцопитуванням, Гарріс випереджає Трампа.