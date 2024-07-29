ЗМІ: У Франції одночасно пошкодили обладнання операторів зв'язку у шести районах

У ніч на понеділок невідомі пошкодили мережі операторів зв’язку приблизно у той самий час на території шести департаментів, повідомляє Європейська правда.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє BFMTV, отримавши підтвердження інформації, яку першими оприлюднили Le Parisien.

Від рук зловмисників постраждало обладнання оператора зв’язку SFR. В ніч з 28 на 29 липня хтось перерізав кабелі в електричних шафах, що призвело до зриву послуг клієнтам, які залежали від них. Такі інциденти зафіксували у департаментах Од та Еро (південний захід), Буш-дю-Рон і Дром (південний схід), Уаза (на північ від Парижа) та Мез (північний схід).

Більших деталей про масштаби проблеми поки не наводять. За фактом пошкоджень почали розслідування.

Нагадаємо, у ніч перед відкриттям Олімпіади невідомі пошкодили важливе обладнання на трьох гілках швидкісної залізниці, що сполучають Париж з регіонами, що зірвало плани 100 тисячам пасажирів. За трохи більш як дві доби наслідки ліквідували, з понеділка поїзди мають курсувати у звичайному режимі.

Французькі слідчі схиляються до того, що за диверсіями на залізниці стоять ліві екстремісти.