Російські війська обстріляли Торецьк: 3 людини загинули, ще 3 поранені
Внаслідок російських обстрілів Торецька 29 липня загинули 3 людини ще 3 людини зазнали поранення, крім того, 1 людина загинула у Гродівці, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.
"Щонайменше 3 людини загинули і 3 поранені — такі попередні наслідки обстрілів Торецька.
Росіяни знову ударили по місту сьогодні зранку. Усім пораненим надана медична допомога, одна людина перебуває у важкому стані.
Крім того, 1 людина загинула у Гродівці".
За словами Філашкіна, остаточна інформація щодо постраждалих та руйнувань буде відома пізніше.
Він закликав цивільних евакуюватись.