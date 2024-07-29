Російські війська обстріляли Торецьк: 3 людини загинули, ще 3 поранені

Внаслідок російських обстрілів Торецька 29 липня загинули 3 людини ще 3 людини зазнали поранення, крім того, 1 людина загинула у Гродівці, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

"Щонайменше 3 людини загинули і 3 поранені — такі попередні наслідки обстрілів Торецька.

Росіяни знову ударили по місту сьогодні зранку. Усім пораненим надана медична допомога, одна людина перебуває у важкому стані.

Крім того, 1 людина загинула у Гродівці".

За словами Філашкіна, остаточна інформація щодо постраждалих та руйнувань буде відома пізніше.

Він закликав цивільних евакуюватись.