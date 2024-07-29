До Києва прибула спецпредставниця США з питань відновлення України

До Києва у понеділок прибула спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х (Twitter).

Брінк привітала Пріцкер з поверненням до української столиці.

"Разом з керівниками компаній Amentum, Clayco Inc та Westinghouse Nuclear ми прагнемо допомогти Україні будувати власне майбутнє. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС", – наголосила посол.

Пріцкер була в Києві у супроводі бізнес-делегації у січні цього року.

Повноваження призначеної торік у вересні Пріцкер охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.