У Мінагрополітики назвали втрати врожаю зернових через спеку

Через рекордну спеку врожай ранніх зернових скоротиться на 5%. Пізні культури втратять близько 15%, повідомляє РБК-Україна.

Про це сказав виконуючий обов'язки міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірi телемарафону.

"Є, на жаль, і негативний влив. Очевидно, що такі нетипово високі температури викликали стрес рослин і не можуть пройти непоміченими" , - сказав він.

За його словами, зараз завершуються збір ранніх зернових культур, пшениці та ячменю та інших.

"Тут був вплив спеки, але на такий кардинальний, постраждали на 10-15% південно-східні регіони, зменшилася врожайність. Але в центральних і північних регіонах навпаки була більша, тому в середньому показник по країні буде десь на 5%" , - розповів голова міністерства.

Водночас на пізню групу, кукурудзу, сою та соняшник, вплив буде більш значним.

"Виглядає так попередньо, що буде в більшості регіонів, не у всіх, знижена урожайність. На сьогодні виглядає, що вона буде менша на 15%" , - сказав Висоцький.

Нагадаємо, в середині липня в Україні становилася рекордна спека. Температура повітря на півдні перевищувала 40% градусів тепла. Завідувач сільськогосподарського відділу Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що "за таких температур взагалі нічого не росте" і "жодна зернова культура не здатна безпечно переносити таку спеку".

За даними Держстату, у 2023 році Україна зібрала 59,8 млн тонн зерна, з них 21,6 млн тонн пшениці.