У російській Карелії прорвало дамбу: зруйновано будинки, є загиблий

У Росії прорвало чергову дамбу. Цього разу інцидент стався на території Республіки Карелія. Внаслідок аварії загинула одна людина, є постраждалі та зниклі безвісти. З посиланням на російські ЗМІ, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За інформацією ЗМІ, 29 липня в Карелії, між 10-м та 11-м шлюзами Бєломорсько-Балтійського каналу розмило тимчасову перемичку, встановлену на час реконструкції. Вода накрила всі прилеглі села.

Як повідомляє один із російських Telegram-каналів, потік води фактично зніс дамбу заввишки 8 метрів і завширшки 10 метрів. Її збудували тимчасово, для страховки на час ремонту греблі.

Загалом через підрив дамби зруйновано 13 будинків. Вже відомо про одного загиблого, також є постраждалі. Шестеро людей зникли безвісти, проте згодом деяких вдалось все ж відшукати.

Нагадаємо, 26 липня у місті Карабаш Челябінської області РФ прорвало дамбу Кіалімського водосховища. Було затоплено велику кількість будинків.

А у квітні затоплювало місто Орськ Оренбурзької області. Там також прорвало дамбу. Місцева влада тоді закликала мешканців до термінової евакуації на тлі загрози затоплення.