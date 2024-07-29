Туареги після розгрому "вагнерівців" сфотографувалися із прапором України

Після розгрому десятків росіян із "ПВК Вагнера" у Малі повстанці-туареги сфотографувалися з українським прапором.﻿﻿ З посиланням на Kyiv Post, повідомляє Українська правда.

Знімок опинився у розпорядженні журналістів: "Ймовірно, у такий спосіб туареги вирішили висловити свою підтримку і вдячність Україні, яка, як відомо, переслідує "вагнерівців" повсюди на Африканському континенті".

kyivpost.com

Джерела в силах оборони та безпеки України підтвердили автентичність фото.

"Так, це точно фото туарегів після розгрому колони терористів ПВК "Вагнер" , - розповів співрозмовник видання.

Україна всебічно підтримує будь-які сили в різних частинах Африки, які борються з терористами ПВК "Вагнер".

Зокрема, представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону 29 липня заявив, що "повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців", додавши, що "про деталі ми безумовно не будемо наразі говорити, але продовження буде".