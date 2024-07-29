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Энергетики повідомили, що відключень світла у вівторок не планується

Энергетики повідомили, що відключень світла у вівторок не планується
Фото: Рixabay

У вівторок 30 липня застосування графіків відключення світла не заплановані.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу ДТЕК, повідомляє Економічна правда.

"30 липня: обмеження світла не заплановані. Згідно з інформацією від Укренерго вівторок має пройти без відключень електрики", - йдеться у повідомленні.

У разі змін енергетики оперативно про це повідомлять.

Причина – зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС

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