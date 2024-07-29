Энергетики повідомили, що відключень світла у вівторок не планується
У вівторок 30 липня застосування графіків відключення світла не заплановані. З посиланням на пресслужбу ДТЕК, повідомляє Економічна правда.
"30 липня: обмеження світла не заплановані. Згідно з інформацією від Укренерго вівторок має пройти без відключень електрики", - йдеться у повідомленні.
У разі змін енергетики оперативно про це повідомлять.
Причина – зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС