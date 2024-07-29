У Десантно-штурмових військах відреагували на скандал зі "зняттям" комбрига Ішкулова

Командування Десантно-штурмових військ заявило, що командира 80-тої окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ полковника Еміля Ішкулова призначать на вищу посаду, а у бригади буде новий командир.﻿﻿ З посиланням на заяву Десантно-штурмових військ ЗС України, повідомляє Українська правда.

В командуванні ДШВ заявили, що Ішкулов дуже досвідчений кадровий бойовий офіцер, який успішно виконував надважкі бойові завдання.

"Відповідно, враховуючи безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера, рішенням військового керівництва, полковника Ішкулова буде призначено на вищу посаду.

Це дозволить застосувати його знання, навички та лідерські якості, отримані під час планування та організації ведення бойових дій, вже у масштабі Десантно-штурмових військ ЗС України.

Зауважимо, що новопризначений командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України – грамотний бойовий офіцер, який є Народним Героєм України та повним лицарем орденів "Богдана Хмельницького" всіх ступенів, тривалий час успішно вів бойові дії в складі саме цієї легендарної бригади" , - йдеться у заяві.

Водночас, співрозмовники УП у бригаді називають підвищення Ішкулова "прикриванням і заминанням резонансу", який виник навколо цієї історії. Ішкулов уже здає справи.